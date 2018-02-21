Горячий ТОП региональных новостей

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На границе Челябинской области с Казахстаном начинается реконструкция автодороги возле пропускного пункта «Бугристое». Дорожные службы начнут ремонт трассы А-310 Челябинск – Троицк – граница с Казахстаном на участке 143+000 километр – 144+430 километр. Как передают Вести Урала, из средств федерального бюджета на капитальную реконструкцию этого участка дороги направят более 353 миллионов рублей.



В Иркутске проведут экологическую акцию «ЭКО-поколение – за чистый Байкал». В течение предстоящего весенне-летнего сезона участники акции – добровольцы и экологи – проведут расчистку байкальского побережья, а на территории Иркутска будут очищены берег реки Иркут в районе поселка Горького и береговая линия залива реки Ангара в микрорайоне Солнечный, передает ИА «i38.ruТелеинформ».

За последний год около 5,8 миллионов россиян лишились своих пенсионных доходов. Речь идёт об участниках накопительной пенсионной системы, которые перевели свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда в другой в 2017 году. Если гражданин совершает подобный переход чаще одного раза в пять лет, то его пенсионные накопления переводятся без учёта всего или части инвестиционного дохода. Более подробно о работе системы пенсионных накоплений читайте на сайте moi-goda.ru.

23 февраля в парке Победы в Калининграде у мемориала 1200 воинам-гвардейцам будет произведен праздничный салют из 30 артиллерийских залпов. Ответственную задачу выполнят военнослужащие гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона гвардейского мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота. Как пишет НИА «Калининград» артподразделение оснащено 105- и 125-миллиметровыми салютными и фейерверочными установками, управление которыми полностью автоматизировано и производится одним нажатием кнопки.

Непредсказуемая зима дает о себе знать, в Кирове растет число заболевших гриппом и ОРВИ. За прошедшую неделю в области зарегистрировано 8498 случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ (показатель 65,8 на 10 тысяч населения) с незначительным приростом (на 1,5 процента) к предыдущей неделе. Из-за высокой заболеваемости ОРВИ на 7 неделе 2017 года был приостановлен учебный процесс в 14 группах 11 детских садов и в 12 классах 7 школ, уточняет информационный портал «Новый вариант».



Власти Новосибирска заявили о необходимости увеличения родительской платы за детсад на 50%. Согласно постановлению мэрии от 25 декабря 2014 г. родительская оплата организации питания в детских садах Новосибирска составляет 80 рублей. С тех пор эта сумма не менялась. Притом что, говорят в городской администрации, средний рост цен на отдельные продукты в 2014-2017 гг. составил 37,5%. Чиновники уверяют — 80 рублей в день на питание детей недостаточно даже для соблюдения норм СанПин. Порядок расчёта увеличения родительской платы за питание будет утвержден на комиссии депутатов в третьей декаде марта, пишет ndn.info.



В Пензе предложили совмещать трудовые и семейные обязанности. На форуме «Инициатива-2018» обсуждалась возможность создания регионального плана десятилетия детства, внедрения новых форм работы с семьями в социально опасном положении и усовершенствовать работу по постинтернатному сопровождению детей. Более подробно читайте на сайте ИА «Пенза-Пресс».



Более 55,6 млрд рублей будет выделено в 2018-2020 годах из федерального бюджета на финансирование долгосрочного плана социально-экономического развития регионов Дальнего Востока. Среди приоритетов плана - развитие острова Сахалин, Комсомольска-на-Амуре, города Свободный, города Большой Камень, где реализуется проект судостроительного комплекса "Звезда". Еще одним приоритетом станет "развитие инфраструктуры к местам массового получения гражданами "дальневосточного гектара", там, где будут образовываться новые поселения", пишет издание «Полуостров Камчатка».



Самарские ученые создали виртуальный полигон для обучения военнослужащих. Как пишет портал samaratoday.ru, в Самарском политехе презентовали уникальный тренажер-демонстратор с использованием технологии виртуальной реальности для обучения военнослужащих основам огневой подготовки. Студенты военной кафедры при помощи программно-аппаратного комплекса получат базовые навыки выживания в боевых условиях.



На Ставрополье наметились положительные тенденции в таком остром вопросе, как обеспечение занятости инвалидов. За три последних года уровень трудоустройства инвалидов, обратившихся в центры занятости, увеличился с 20 до 60 процентов. Об этом пишет «Ставропольский репортер».

Крестьянско-фермерское хозяйство в деревне Поречье Бологовского района Тверской области стало одним из победителей конкурса «Лучшая семейная ферма» в номинации «молочное животноводство». На конкурс заявились 35 крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов из 15 регионов страны. В 2018 году поддержка сельхозпроизводителей Верхневолжья из областного бюджета составит более 1,7 млрд. рублей. В частности, на развитие фермерских хозяйств будет направлено свыше 68 млн. рублей – на 15 млн. рублей больше, чем в 2017-м, уточняет портал «Афанасий-бизнес».



В Башкирии улучшилось качество вакансий. Число рабочих мест с заработной платой свыше 20 тыс. рублей в республике увеличилось почти в полтора раза. На итоговом заседании коллегии Министерства семьи, труда и социальной защиты была озвучена следующая аналитика: из 90 тысяч обратившихся в службу занятости в поиске работы граждан трудоустроено свыше 65 тысяч или 72,8%. Это выше среднего значения показателя по России (66,8%) и ПФО (70,5%), уточняет интернет-издание u7a.ru.



