В сетях обсуждают видео, как внедорожник въехал в переход у метро в Питере

Жители Санкт-Петербурга сняли на видео, как водитель машины SsangYong Actyon - пожилой петербуржец -

заехал на своем автомобиле в переход у станции метро "Московская". Пострадавших, к счастью, нет.

Но вытаскивать внедорожник из перехода пришлось спасателям. Пока ждали сотрудников МЧС, владелец кроссовера катался по переходу. Во время "спасательной операции" пришлось закрыть выход на Авиационную улицу. Спасатели через некоторое время вытащили SsangYong из перехода.

Судя по виду автомобиля, владелец недавно уже побывал в дорожно-транспортном происшествии. Очевидцы сняли на видео неадекватного водителя, - передает vesti.

Свидетели призвали водителя к порядку. Но он затеял перепалку.