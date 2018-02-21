В сети попало видео рыбы со светящимися глазами - фонарями

В сети опубликована видеозапись рыбы со светящимися глазами - фонарями. По мнению ученых-биологов, рыба-троепер (Tripterygion delaisi) может использовать свет для активной ориентации в речной воде.

Изучая, как рыба-троепер управляет свечением своей радужной оболочки, ученые выявили, что она может выбирать между двумя цветами и управлять своим свечением в зависимости от окраски окружающих предметов и наличия добычи.

Ученые сделали новые открытия о мелководных рыбах, у которых можно заметить свечение вокруг глаз. У черноголового троепера существует два типа такой флуоресценции — синий и красный. Красный возникает тогда, когда активируются клетки определенного типа, - сообщает Индикатор.

В новом исследовании биологи показывали троеперам их добычу - рачков и другие объекты. Вспышки света возникали только при виде возможной добычи. В другом эксперименте рыбы меняли цвет отражаемого света с синего на красный в зависимости от оттенка фона.

По мнению исследователей, рыбы полностью контролируют время и характер свечения для обнаружения еды, используя наиболее контрастное сочетание с окружающей средой. Но последнее утверждение им пока не удалось доказать. Есть версия, что свечение приманивает рачков, но не помогает рыбе лучше находить добычу.