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Глава Южного Урала обозначил спектр работ на 2018 году

21 февраля 2018, 16:49 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Глава Южного Урала обозначил спектр работ на 2018 году

Глава Южного Урала Борис Дубровский сегодня, 21 февраля, выступил с ежегодным посланием к депутатам регионального ЗСО, а также представителям общественности и федеральных и муниципальных органов власти. Это было пятое обращение губернатора, в котором он подвел итоги прошлого года и обозначил планы на текущий.

Как уточнили политологи Андрей Минченко и Александр Мельников, это послание было самым оптимистичным за все время, так как опиралось на прекрасные результаты работы областных властей и ставило перед собой задачи, которые уже начали реализовываться на территории региона. Так, губернатор особо остановился на решении проблем экологии, повышении инвестпривлекательности региона, успешной работе по развитию сельского хозяйства, росте экономики, увеличении численности областного центра, подготовке к саммитам ШОС и БРИКС, которые предоставят жителям в дальнейшем прекрасное инфраструктурное наследие.

- На ММК приступили к реализации масштабной программы «Чистый воздух», - сказал глава региона. - Подготовлено соглашение о сотрудничестве правительства области с группой «Мечел». Ее челябинские предприятия направят на природоохранные мероприятия более миллиарда рублей в течение ближайших двух лет. К процессу подключились Челябинский цинковый завод, Челябинский электрометаллургический комбинат, предприятия группы «Энергопром». Ждем «Фортум.

Полный текст доклада можно найти здесь.

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