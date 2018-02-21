Депутат хочет включить роботов для интима в обязательное медицинское страхование

Необычная инициатива депутата Владимир Петров наделала много шума в Законодательном собрании Ленобласти. Избранник народа предложил включить в полис ОМС для жителей региона секс-услуги с использованием роботов.

Свое предложение депутат объяснил исключительно заботой о здоровье граждан. Петров считает, что включение роботизированных интим-услуг в медицинский полис будет важным для тех граждан, которые по каким-либо причинам испытывают «проблемы с сексуальной жизнью», а также удастся снизить уровень венерических заболеваний, сообщает портал 78.ru.

Интересно, что в начале февраля Петров выступил с фактически противоположной инициативой, предложив запретить дома терпимости с секс-роботами, сообщала «Национальная служба новостей». Такие заведения, заверял Петров, только способствуют разложению морали и нравственности граждан, поэтому за их организацию нужно ввести уголовную ответственность. Тогда возникает резонный вопрос, если услуга будет закреплена в полисе ОМС, куда обращаться за ее исполнением?