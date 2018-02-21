Анатолий Литовченко: "Послание Дубровского мобилизует власть и объединяет людей"
21 февраля 2018, 16:09 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Депутат Госдумы Анатолий Литовченко рассказал, насколько важно для властей и жителей региона послание губернатора, который он сегодня, 21 февраля, озвучил для депутатов ЗСО.
Как уточнил парламентарий, речь губернатора несла «ярко выраженный социальный и гуманистический характер» и имела позитивный настрой. Это настоящий стратегический ориентир и чёткая оценка текущего положения дел.
– Есть понимание того, что нужно делать сегодня и на более длительную перспективу, - сказал парламентарий. - Важный акцент сделан на решение проблем рядовых граждан. Особенно мне близка тема переселения людей из ветхого жилья.
Депутат пояснил, что эта проблема актуальна для всего региона и непосредственным образом касается его избирателей в Копейске и поселке Роза.
- Я уверен, что три миллиарда, которые будут выделены в 2018-2020 годах, позволят расселить аварийный фонд, - сказал депутат.
Также Анатолий Литовченко отметил актуальность постановки задачи губернатора о вхождении в 20-ку регионов с наилучшей инвестпривлекательностью, а также задачу развития сельского хозяйства, так как это является локомотивом региона.
Немаловажно, что на этот год на покупку недвижимость сиротам будет направлено в 1,5 раза больше средств - 550 миллионов рублей, а также глава региона держит под личным контролем ситуацию с дольщиками.
- У властей есть застройщики, есть четкий план действий. И это внушает оптимизм, - подвел итоги Анатолий Литовченко.