Депутат Госдумы Анатолий Литовченко рассказал, насколько важно для властей и жителей региона послание губернатора, который он сегодня, 21 февраля, озвучил для депутатов ЗСО.

Как уточнил парламентарий, речь губернатора несла «ярко выраженный социальный и гуманистический характер» и имела позитивный настрой. Это настоящий стратегический ориентир и чёткая оценка текущего положения дел.

– Есть понимание того, что нужно делать сегодня и на более длительную перспективу, - сказал парламентарий. - Важный акцент сделан на решение проблем рядовых граждан. Особенно мне близка тема переселения людей из ветхого жилья.

Депутат пояснил, что эта проблема актуальна для всего региона и непосредственным образом касается его избирателей в Копейске и поселке Роза.

- Я уверен, что три миллиарда, которые будут выделены в 2018-2020 годах, позволят расселить аварийный фонд, - сказал депутат.

Также Анатолий Литовченко отметил актуальность постановки задачи губернатора о вхождении в 20-ку регионов с наилучшей инвестпривлекательностью, а также задачу развития сельского хозяйства, так как это является локомотивом региона.

Немаловажно, что на этот год на покупку недвижимость сиротам будет направлено в 1,5 раза больше средств - 550 миллионов рублей, а также глава региона держит под личным контролем ситуацию с дольщиками.

- У властей есть застройщики, есть четкий план действий. И это внушает оптимизм, - подвел итоги Анатолий Литовченко.