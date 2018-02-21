Ким Ё Чжон ждет ребенка, сообщили СМИ

Ким Ё Чжон, сестра и соратница северокорейского лидера Ким Чен Ына, находится в интересном положении. Об этом стало известно от одного из представителей делегации КНДР в Пхенчхане.

Ким Ё Чжон – второй человек в КНДР после своего брата: она руководит Министерством пропаганды Рабочей партии Северной Кореи. О ее беременности сообщила японская газета «Иомиури», отмечает «Газета.ру»

В ходе своего визита на Олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан 30-летняя Ким очаровала многих: ведущие западные СМИ даже назвали ее «северокорейской Иванкой» (сравнив с дочерью американского президента).

На Олимпиаде Ким Ё Чжон встретилась с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Они обменялись рукопожатиями, и Ким передала президенту приглашение своего брата посетить КНДР.