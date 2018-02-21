Росгидрометцентр и МЧС России сообщают об аномальных морозах

По данным Росгидрометцентра, с 23 по 28 февраля в Центральном Федеральном округе ожидаются очень сильные морозы. Среднесуточные температуры упадут гораздо ниже нормы.

Центральный федеральный округ сейчас находится под влиянием арктического антициклона. С этим связан и рост атмосферного давления в ближайшие дни (в среднем на 13-14 единиц выше нормы), и резкое понижение температуры. Столбики термометров упадут до 22-28 градусов, а на севере Центрального региона – до – 30-35 градусов, что на 12-18 градусов ниже нормы.

В связи с этим МЧС России напоминает, что в период аномально низких температур резко возрастает опасность возгораний и пожаров, особенно в частном секторе, торговых и складских помещениях, а также в бытовках стройплощадок и заброшенных зданиях.