Двое представителей самой гуманной профессии в мире - врачи - в Петербурге пострадали материально и морально от угонщиков автомобилей. Заместитель главврача одной из поликлиник Калининского района обнаружил пропажу своего автомобиля Hyundai Creta утром 19 февраля.

Черную иномарку 58-летний доктор оставил у дома № 37 по проспекту Просвещения вечером 18 февраля. Машина застрахована, ее стоимость составляет 1 миллион 224 тысяч рублей.

Заведующая отделением Ленинградской областной клинической больницы накануне подала в полицию Всеволожска заявление о краже грузовика без марки. Принадлежащее 45-летней женщину транспортное средство было похищено в ночь на 19 февраля от дома № 28 по улице доктора Сотникова. Пользовался автомобилем 50-летний житель районного центра.

Стоимость фургона составляет 1 миллион 380 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

А в Колпино в ночь на 19 февраля был угнан автомобиль премиум-класса Genesis G80 стоимостью 2,5 миллиона рублей. Иномарка пропала от дома на Вокзальной улице, ее собственником является заместитель директора фирмы, которая прославилась назойливой рекламой своих удобрений.

Заявление об угоне приняли сотрудники полиции Колпинского района Петербурга. 33-летнего жителя города лишили Genesis.

Заявление от заместителя гендиректора компании поступило в полицию ранним утром 19 февраля. Мужчина рассказал, что около девяти утра у дома 9 по Вокзальной улице в Колпино обнаружил пропажу Genesis G80. Черный автомобиль был выпущен производителем в 2017 году. Ущерб оценен в 2,5 миллиона рублей.

(По материалам сайтов Nation-news.ru spbdnevnik.ru fontanka.ru konkretno.ru.)