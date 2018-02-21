Как благотворители помогают воспитанникам детских домов Южного Урала

Кухня гудит от голосов. Полтора десятка ребят от 12 до 17 лет готовят ужин из продуктов, которые сами выбрали в магазине. Все немного взбудоражены: поход в супермаркет для них стал увлекательным приключением. Все эти ребята — воспитанники детских домов Челябинска, и сегодня они учатся не только готовить, но и правильно делать покупки.

Обучение для ребят организовал Уральский банк реконструкции и развития. Подобные мастер-классы — новое направление его программы «Дети верят в чудо». Программа работает уже на протяжении десяти лет, в ней участвуют воспитанники 50 домов по всей стране. Однако практические мероприятия включили в план работ недавно.

- Мы привыкли, что организации стараются принести в детские дома подарки, провести праздники. Но нам мало делать подарки. Мы хотим видеть, что действительно помогли ребятам, - рассказала директор банка по связям с общественностью Елена Юрина. - Мы провели опросы в учреждениях, и выяснили, что у ребят очень высокая потребность в социальной адаптации. При выходе во взрослую жизнь они сталкиваются с целым рядом бытовых трудностей. Поэтому мы решили организовать ряд мастер-классов по потребительской, финансовой, правовой грамотности. Сегодня прошло первое из целой серии занятий.

Как известно, учиться лучше всего на своем опыте. Поэтому помимо лекций диетолога и маркетолога, посвященных выбору продуктов, ребятам устроили «учения в поле». Воспитанники детских домов отправились в супермаркет, чтобы самостоятельно сделать покупки. Специалисты рассмотрели их продуктовые корзины и объяснили, какие товары можно заменить более дешевыми и качественными. Участники признали, что принимать решения было непросто, новый опыт оказался интересным. Не меньше порадовались их активности воспитатели.

- Ребята старались справиться с заданием самостоятельно, хотя специалисты готовы были помочь. Мне понравилось, что они работали в командах по три человека и все обсуждали между собой, - рассказала Ольга Чернецова, воспитатель социально-реабилитационного центра Курчатовского района. - Причем в командах были мальчики и девочки, так что функции разделяли, как в семье.

Проект получил положительный отзыв и от уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области.

- Одной из главных проблем выпускников детских домов остается отсутствие адаптации к жизни после выпуска. Поэтому для нас в приоритете подготовка воспитанников к самостоятельному ведению хозяйства и решению бытовых вопросов, - отметила детский омбудсмен. - То, что делает благотворительная программа, может стать хорошим стимулом для детей для их дальнейшей взрослой жизни.

Первый мастер-класс, несомненно, оказался успешным. Так что ребята могут ждать уроков по новым темам.