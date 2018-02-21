Шутки синоптиков: температура в Москве 8 марта будет выше нуля

Синоптики в среду, 21 февраля, пошутили насчет температуры в Международный женский день. Специалисты заявили, что столбики термометров будут показывать 8 марта температуру выше нуля градусов.

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что в его учреждении работают не только ученые, но и джентльмены, которые захотели порадовать прекрасных дам. Именно поэтому прогноз было решено дать по шкале Фаренгейта. Напомним, что нулевая температура по Цельсию равняется плюс 32 градусам по Фаренгейту.

Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на слова Вильфанда, сделать точный прогноз на столь долгий срок синоптики не могут, поэтому можно лишь предполагать, какая погода ожидает женщин 8 марта.





