Губернаторов будут охранять росгвардейцы
21 февраля 2018, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]
За безопасность высших должностных лиц субъектов России теперь будут отвечать росгвардейцы. Госдума РФ приняла законопроект, который наделяет сотрудники Росгвардии полномочиями по охране государственных чиновников.
Ранее этот проект закона внес в нижнюю палату парламента президент Владимир Путин.
Как сообщает Nation News, назначать охрану губернаторам будет глава государства. Для этого руководитель региона должен обратиться к президенту с обоснованной просьбой.
Услуги по обеспечению безопасности будут осуществляться на договорной основе.