Губернаторов будут охранять росгвардейцы

За безопасность высших должностных лиц субъектов России теперь будут отвечать росгвардейцы. Госдума РФ приняла законопроект, который наделяет сотрудники Росгвардии полномочиями по охране государственных чиновников.

Ранее этот проект закона внес в нижнюю палату парламента президент Владимир Путин.

Как сообщает Nation News, назначать охрану губернаторам будет глава государства. Для этого руководитель региона должен обратиться к президенту с обоснованной просьбой.

Услуги по обеспечению безопасности будут осуществляться на договорной основе.