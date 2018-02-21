Бортпроводников будут обучать приемам самбо

В последнее время участились случаи неадекватного поведения пассажиров на борту самолетов. В связи с этим в одном из столичных аэропортов решили организовать мастер-классы по самбо. Вот только непонятно, получится ли у членов экипажа, по ряду причин, применить свои навыки.

Мастер-класс по самбо проходит во Внуково всего пару дней. В первый раз решили позвать только две группы будущих бортпроводников. Для желающих работать в воздухе – и теория, и практика. Приемы на занятиях показывает исполнительный директор Международной ассоциации самбо профессор Сергей Табаков.

Вероятно, в будущем такие мастер-классы будут проводиться на постоянной основе. Но возникает главный вопрос – смогут ли бортпроводники применить полученные навыки? Во-первых, в самолетах большинства моделей особо ногами не помашешь – слишком мало места, проходы узкие. Во-вторых, согласно текущим правилам, бортпроводник не имеет права применять физическую силу. Сначала пассажиру делают устное замечание, затем в письменной форме, а потом уже командир решает, сажать ли воздушное судно.

В любом случае вреда от инициативы точно не будет. Применить, скорее всего, не получится, а вот припугнуть дебошира знанием единоборств может быть полезно.