Захарова вмешалась в ситуацию с задержанной в Лондоне российской писательницей

Уроженка Набережных Челнов, выпускница журфака КГУ, писатель и блогер Радмила Хакова была задержана в аэропорту Хитроу. Об этом женщина сообщила на странице в Facebook. Инцидент произошел еще 11 февраля.

"Я была задержана в аэропорту Хитроу незаконно — и, к сожалению, у меня есть причины считать, что это произошло на почве расизма и под влиянием классовой ненависти. Я татарка, это видно по моему лицу. Но выглядеть как мусульманка (как и быть ею, если бы я вдруг была) — не преступление", – пишет Хакова. Ее отправили в тюрьму для мигрантов. "Конвоировали как преступника — но по своим же билетам с удержанием моего паспорта до конечной точки с соответствующим штампом", — рассказала она. Хакова, которая в 2015–2016 году занималась проектами помощника президента РТ Наталии Фишман, хочет знать причину, по которой "провела это время в тюрьме и была депортирована как преступник, а так же устранить возможные последствия этого — как сложности с пересечениями границ в дальнейшем (предвзятое отношения ко мне из-за этого инцидента)".

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, этим случаем уже занимается российское посольство в Лондоне. Однако ведомство ждет комментариев со стороны своих британских коллег. "Может, и Борис Джонсон обратит внимание. Ведь речь может идти о дискриминации по национальному признаку!" - написала Захарова на своей странице в Facebook.