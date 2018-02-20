Первая в РФ казачья рота Росгвардии создана в Краснодарском крае

Первая казачья рота создана в войсках Росгвардии в Краснодарском крае, В армии уже есть успешный опыт формирования казачьих подразделений. Вопрос о создании единого всероссийского казачьего войска решится до конца года.

Об этом сообщил сегодня журналистам войсковой атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда.

По его словам, в одном из местных населенных пунктов Краснодарского края при одобрении главы Росгвардии расположилась рота, состоящая из казаков. Если все пойдет хорошо, подобные полки будут созданы и в других районах.

Атаман добавил, что казаки сотрудничают с различными ведомствами: МВД, МЧС и другими, успешный опыт формирования казачьих подразделений также есть в армии, сообщает ТАСС.

Кубанские казаки создают кибердружины для борьбы с нежелательным контентом в интернете. Еще одной из задач будет помощь желающим вернуться на родину потомкам казаков-эмигрантов.