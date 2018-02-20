Москва вошла в список лидеров европейских городов будущего

Москва вошла в топ-10 рейтинга городов будущего на 2018-2019 годы. Согласно данным Foreign Direct Investment Intelligence (FDI), столица России заняла шестое место среди европейских мегаполисов.

Рейтинги городов и регионов мира составляются с точки зрения их перспективного развития в ближайшие два года. Оцениваются экономические показатели роста, эффективность использования денежных средств на развитие инфраструктуры, развитие транспортной инфраструктуры и деловой сферы. Известно, что общее число критериев, по которым проходила оценка городов, составляет более ста, в который вошли – степень образованности жителей города, продолжительность жизни населения и многие другие.

В рейтинге по Восточной Европе Москва опередила такие города, как Варшава, Бухарест, Прага, Братислава и Будапешт. Среди остальных европейских столиц Москва заняла пятое место, говорится на официальном портале мэра. Аналогичное место столица России заняла среди городов, дружелюбных для бизнеса. По показателю обеспечения качества жизни Москва уступает лишь Лондону.