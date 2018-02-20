Виктор Тупикин: В Челябинске будут продолжать строить панельные дома

Сегодня, 20 февраля, в рамках «Большой редакции» глава Минстроя региона Виктор Тупикин рассказал, почему в регионе будут продолжать строить панельные дома.

- Пока сохраняется спрос на панельные дома, они будут строится, - уточнил Виктор Тупикин. - Это обусловлено доступной ценой за квадратный метр панельных домов: сейчас он в среднем стоит от 33 до 38 тысяч рублей, тогда как в кирпичных или монолитно-каркасных домах, которые тоже представлены на нашем строительном рынке, стоимость квадрата жилья колеблется в пределах 45-55 тысяч рублей.

Конечно, монолитно-каркасные и кирпичные дома – более современное и качественное жилье, однако жители выбирают рублем.