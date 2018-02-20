В Кемерово студентов теперь учат управлять дронами. В городе открылась "Академия беспилотной авиации и робототехники", передает ОТР.

Занятия проходят параллельно с учебой на факультетах. Сначала студенты осваивают тренажеры-симуляторы, потом управляют настоящими аппаратами. В том числе, редкими. Таких в России пока единицы. Один из них стоит больше двух миллионов рублей. Такие устройства могут осуществлять тепловизионные съемки угольных складов или линий электропередачи для профилактики возникновения пожаров. Всего в авиапарке учебного заведения 20 беспилотников и 12 симуляторов.