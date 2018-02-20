В Кемерово открылась "Академия беспилотной авиации и робототехники"
20 февраля 2018, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]
В Кемерово студентов теперь учат управлять дронами. В городе открылась "Академия беспилотной авиации и робототехники", передает ОТР.
Занятия проходят параллельно с учебой на факультетах. Сначала студенты осваивают тренажеры-симуляторы, потом управляют настоящими аппаратами. В том числе, редкими. Таких в России пока единицы. Один из них стоит больше двух миллионов рублей. Такие устройства могут осуществлять тепловизионные съемки угольных складов или линий электропередачи для профилактики возникновения пожаров. Всего в авиапарке учебного заведения 20 беспилотников и 12 симуляторов.
Александр Кузнецов, заместитель директора Центра компьютерного инжиниринга КемГУ: "Профессия пилота беспилотного летательного аппарата - она вытеснит некоторые профессии с рынка, потому что множество того, что сейчас делается на земле, можно будет делать с воздуха. Придется, и они уже сейчас делают это, переквалифицироваться в пилотов беспилотных аппаратов".
Переквалифицироваться, по словам преподавателей, придется в первую очередь геологам, физикам, картографам и геодезистам. На них и рассчитана программа занятий. Стать студентом академии беспилотной авиации могут и старшеклассники. Курс длится месяц. В конце обучения все, кто успешно сдал экзамен, получат свидетельство. Оно даст право официально работать оператором беспилотных аппаратов.