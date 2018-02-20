В чем секрет хорошей рассады

Немские садоводы узнали секрет крепкой рассады.

Сейчас Россия вновь переживает садовый ажиотаж. Если еще недавно владельцами шести соток были в основном пенсионеры, то теперь все больше молодежи приобретают участки и домики, чтобы проводить летние дни с семьей на даче.

Кто-то скажет, что всем примудростям садоводства можно научиться самостоятельно, читая различные книги или используя публикации в интернете. Но для этого нужно иметь приличную базу знаний, чтобы отличать действительно полезные рекомендации от обычных рекламных уловок.

Для того, чтобы помочь опытным и начинающим садоводам не запутаться во всем многообразии информации, восемь лет назад по инициативе председателя Союза садоводов России, депутата Госдумы РФ Олега Валенчука в Кировской области открылась Школа садоводов. В прошлом учебном сезоне жители 26 районов смогли не только получить полезную информацию, но и задать свои вопросы ведущим агрономам региона. Всего же курсы лекций в учебном году 2016-2017 прослушало 5200 садоводов, и каждый нашел для себя тему по душе. В этом году занятия вызывают не менее живой интерес у садоводов. Немские слушатели всегда с нетерпением ждут новых лекций и сами предлагают темы для обсуждения.

- Лекция опытного агронома, заслуженного работника агропромышленного комплекса России Ирины Филатовой пришлась всем по душе, - говорит председатель совета ветеранов Елена Балтачева. - Это очень обаятельная женщина, и она ведет с нами диалог. Мы задаем вопросы, она отвечает. Для нас это очень важно, ведь возможность узнать мнение профессионала бывает не так часто.

Чтобы ничего не пропустить и не забыть, слушатели старательно записывали все советы лектора.

— Главной задачей Школы садоводов является не просто информирование слушателей о выращивании тех или иных культур, а именно подача актуализированных данных, предоставление садоводам возможности получить ответы на интересующие вопросы из первых уст. И каждый наш спикер – преподаватель Школы — с этой задачей успешно справляется, — отмечает председатель Союза садоводов России. Депутат Госдумы РФ Олег Валенчук. – Людям, которые хотят работать на земле, необходимо оказывать всестороннюю поддержку. Поэтому Школа садоводов и дальше будет проводить бесплатные занятия в Кирове и в районах области