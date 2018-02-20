Улицы Семенова-Тян-Шанского и Александра Гомельского появятся в Москве

В Хорошевском районе Москвы появится улица Александра Гомельского. Соответствующее решение было принято в ходе заседания президиума правительства столицы, пишет портал "Москва 24".



Имя президента баскетбольного клуба ЦСКА получил Проектируемый проезд № 5505, расположенный между Ленинградским проспектом и улицей Авиаконструктора Микояна.



Улица Александра Гомельского расположена недалеко от Универсального спортивного комплекса ЦСКА, носящего его имя. В 1956 году Гомельский стал заслуженным тренером СССР. Затем четырежды признавался лучшим тренером страны – в 1967, 1977, 1982 и 1988 годах.