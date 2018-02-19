В День защитника Отечества в Москве будет частично перекрыто движение

В связи с проведением праздничных мероприятий в пятницу, 23 февраля, в столице будет перекрыто несколько улиц. В День защитника Отечества в Москве состоится демонстрация и митинг, которые станут причиной ограничения дорожного движения.

Как пишет НСН, будут перекрыты следующие участки: с 10:00 - Страстной бульвар от дома 2 до пересечения с улицей Петровка, с 12:00 - улица Петровка от пересечения со Страстным бульваром до Театрального проезда. Движение будет открыто после прохождения праздничной колонны. С 12:45 до 13:00 будет полностью перекрыт Театральный проезд в районе пересечения с улицей Петровка. По традиции в праздничные дни с 23 по 25 февраля столичные парковки сделают бесплатными.

На данном этапе в Московском регионе идет активная подготовка к празднику. Автомобилисты и сотрудники ГИБДД Электростали организовали флешмоб, передает «Подмосковье сегодня». Водители на своих машинах сформировали звезду вокруг копии боевой машины «Катюша», а автомобили ГИБДД выстроились в цифру 23 и подсветили ее проблесковыми маячками.