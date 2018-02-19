Символ строительства моста через Керченский пролив кот Мостик сел на диету
19 февраля 2018, 19:29 [ «Аргументы Недели» ]
Главный символ стройки Крымского моста – знаменитый кот Мостик – решил сесть на диету, чтобы сбросить вес после масленичной недели. Об этом стало известно из официальной страницы кота в социальной сети Instagram.
Мостик возвращается к любимой диете - креветочной. Недавно кот "сообщал", что откушал много блинов с разными начинками, но больше всего его тронули блины с боттаргой (прессованной сушеной икрой).
В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни поддержали диету для Мостика, а другие высказались за то, чтобы рыжий красавец не ограничивал себя в еде. Поклонники также обратили внимание, что размеры тела кота растут пропорционально темпам строительства Крымского моста.