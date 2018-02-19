Фото, как семья Песковых отдыхает в бане

Лиза Пескова, старшая дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, опубликовала фотографии, на которых позирует вместе со своим отцом, его супругой Татьяной Навкой и детьми фигуристки.

Дочь кремлевского пресс-секретаря показала всю семью в традиционный банный день. Фото Лиза подписала коротко: «#песконавки в сборе».

Лиза довольно редко видится с семьей, так как проживает за границей. Пескова-младшая поддерживает хорошие отношения не только с новой женой отца, но и с ее дочерью от первого брака. Напомним, что Навка ранее состояла в браке с Александром Жулиным, от которого у нее родилась дочь Александра.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью рассказал о традиционном семейном отдыхе в бане по воскресеньям.