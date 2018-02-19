По Яндекс.Навигатору можно проехаться на танке

Сервис Яндекс.Навигатор для своих пользователей сделал подарок к 23 февраля – теперь вместо курсора движение будет показывать танк. При этом какой именно выберет сам пользователь.

Пользователи Яндекс.Навигатора теперь могут окунуться в атмосферу игры World of Tanks. В приложении появились танки из игры и командирский голос Владимира Машкова. Это подарок Яндекса и World of Tanks поклонникам игры ко Дню защитника Отечества.

В приложении доступно пять самых популярных в игре танков: советские Т-34-85 и ИС-3, французский AMX 50 B, американский M41 Walker Bulldog и британский Churchill I. Любой из этих танков можно установить вместо курсора, который показывает маршрут на экране. Интерфейс приложения сразу изменится: стартовый экран, иконки и раздел "Мои поездки" будут выполнены в стиле World of Tanks. Атмосферу игры также создадут звуки. Например, при превышении скорости перед камерой прозвучит сигнал, который в игре говорит о том, что танк взят под прицел.









Популярный актёр Владимир Машков записал для Навигатора более 120 слов и фраз, с помощью которых приложение ведёт водителя по маршруту. В командах Машкова поклонники игры узнают фразы из World of Tanks. "Впереди противотанковые ежи", - предупредит Машков о дорожных работах. О приближающейся камере он сообщит словами "Впереди камера, берегись засвета", об аварии - "Кто-то вошёл в клинч". А когда водитель доберётся до места, скажет: "База захвачена. Победа!".

Навигатор с танками и новой озвучкой доступен в России, Беларуси и Казахстане. Скачать приложение легко в App Store и Goоgle Play. Увидеть танки можно также в видеоролике.