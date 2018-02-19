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Анатолий Литовченко помог жителям поселка Зауральский вернуть дневной стационар

19 февраля 2018, 15:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Анатолий Литовченко помог жителям поселка Зауральский вернуть дневной стационар

В поселке Зауральский близ Еманжелинска уже долгие годы нет дневного стационара. Для того, чтобы поставить укол или пройти медобследование, жителями приходилось ехать в город Еманжелинск. Депутат Госдумы Анатолий Литовченко выполнил наказ южноуральцев и помог вернуть в поселок столь необходимую медпомощь.

Благодаря вновь открытому дневному стационару будет снята нагрузка с районных медиков. Кроме того, жителям больше не нужно будет уезжать из поселка, а здесь насчитывается более 7.5 тысяч человек.

- Вы только представьте больную бабушку, которой нужно поставить укол или капельницу! – пояснил Анатолий Лиовченко. - Ей приходилось в холод, в жару, по несколько часов добираться до города, ждать автобус, стоять в очереди на лечение.

Напомним, что в 2017 году благодаря поддержке депутата в Еманжелинский район по программе «Модернизация здравоохранения» было направлено дополнительное финансирование в размере 3,8 миллионов рублей. Средства получили объекты, требующие срочного ремонта: это детская поликлиника и женское отделение больницы №1 в Еманжелинске, а также дневной стационар и кабинет стоматолога в поселке Зауральский.

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