На жену Андрея Аршавина завели сразу три уголовных дела

Жена Андрея Аршавина Алиса пойдет под суд. Ольга Семенова, казахская фотомодель, которую футболист обнял в ночном клубе, подала заявление в прокуратуру с просьбой защитить ее от нападок ревнивой супруги.

Как сообщали СМИ, женщина обнаружила на просторах сети видео, на котором ее муж обнимает модель Ольгу Семенову. Это разозлило супругу спортсмена, и она решила напугать девушку. Алиса Аршавина нашла соперницу в одной из социальных сетей и начала писать ей сообщения с угрозами.

Сейчас Алису Аршавину вызывают для дачи показаний. Ей грозит 8 лет тюремного срока. "Все действительно серьезно, — призналась женщина порталу Starhit. — На меня завели уголовное дело по трем тяжелым статьям". О каких именно статьях идет речь, она не уточнила.

Футболист Андрей Аршавин заявил, что закончит выступать за казахстанский клуб "Кайрат", если его супруга получит реальный тюремный срок. Об этом сообщает издание "Дни.ру".