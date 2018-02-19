Уровень концентрации сероводорода превышен в Москве
19 февраля 2018, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]
На юго-востоке столицы вновь зафиксировано превышение норматива по сероводороду в 1,2 раза. В ГПБУ "Мосэкомониторинг" уточнили, что концентрации основных загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов.
Завтра погода будет способствовать снижению концентрации вредных веществ в воздухе над Москвой, добавили в пресс-службе.
Напомним, обращения граждан о наличии в окружающем воздухе постороннего запаха (сероводорода) поступают от жителей московского региона с осени прошлого года.
Ранее сообщалось, что самое высокое за февраль атмосферное давление на фоне сильных морозов ожидается в Москве на этой неделе. Во всем виноват антициклон из Арктики.
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