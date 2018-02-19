Уровень концентрации сероводорода превышен в Москве

На юго-востоке столицы вновь зафиксировано превышение норматива по сероводороду в 1,2 раза. В ГПБУ "Мосэкомониторинг" уточнили, что концентрации основных загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов. Синоптики рассказали, когда москвичам ждать весны

Завтра погода будет способствовать снижению концентрации вредных веществ в воздухе над Москвой, добавили в пресс-службе.

Напомним, обращения граждан о наличии в окружающем воздухе постороннего запаха (сероводорода) поступают от жителей московского региона с осени прошлого года.

Ранее сообщалось, что самое высокое за февраль атмосферное давление на фоне сильных морозов ожидается в Москве на этой неделе. Во всем виноват антициклон из Арктики.