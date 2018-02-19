Детям-сиротам могут разрешить переезжать в общежития с 14 лет

Законопроект, разрешающий несовершеннолетним проживать отдельно от опекунов по достижению 14 лет, внесли в Госдуму. Авторами документа стали депутаты Ольга Баталина, Ольга Окунева и Надежда Колесникова, пишет портал "Москва 24".



Как пояснила Баталина, дети-сироты поступают в колледжи и техникумы, которые иногда находятся вдали от дома. В этом случае им требуется проживать в общежитии. "И вот здесь возникает проблема, так как в Гражданском кодексе РФ предусмотрена норма, что до 16 лет опекаемый ребенок должен проживать совместно с опекуном. При этом большинство выпускников девятого класса еще не достигло 16 лет", – цитирует слова депутата пресс-служба фракции "Единая Россиия".



Семьи не могут переезжать ради образования детей, но и отпустить их в учебное заведение одних – тоже. В итоге колледж выбирают по принципу близости к дому, а не исходя из интересов ребенка, добавила соавтор законопроекта.



Документ снизит возрастной порог самостоятельного проживания и возложит контроль за подростком на опекунов и образовательное учреждение. По словам депутата, аналогичные меры уже предусмотрены в отношении 16-летних студентов.



В начале января 2018 года был упрощен порядок подачи документов на усыновление детей-сирот. Органы опеки будут сами запрашивать некоторые документы, среди которых документы о наличии жилплощади, копия финансового лицевого счета с места жительства, справка об отсутствии судимости, пенсионное удостоверение и справка из территориального органа Пенсионного фонда.