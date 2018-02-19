Национальная фармацевтическая палата высказалась о сокращении числа аптек

В Национальной фармацевтической палате высказались о вероятности сокращения числа аптек. Ранее сообщалось о возможности принятия закона о продаже безрецептурных лекарств в продовольственных магазинах.

Исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина заявила, что законопроект, о котором идет речь, плохо проработан. По ее словам, в обычных магазинах не будет предоставлен даже самый наименьший ассортимент препаратов, которые могут оказать помощь людям.