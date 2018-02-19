В России началась короткая рабочая неделя

Как сообщил глава Роструда Иван Шкловец, на этой неделе россиян ожидают всего четыре рабочих дня и три выходных. Короткая рабочая неделя связана с празднованием Дня защитника Отечества, пишет портал "Москва 24".

Москвичи отдохнут не только в субботу и воскресенье, 23 февраля выпадает на пятницу. Кроме того, согласно закону, продолжительность рабочего дня в четверг, 22 февраля, который предшествует нерабочему праздничному дню, должна быть сокращена на один час.

День защитника Отечества отмечают 23 февраля с 1922 года. Праздник несколько раз менял свое название, так, до 1946 года его называли Днем Советской армии и Военно-морского флота. Выходным днем праздник стал с 2002 года.

В этом году салют в честь праздника запустят в 16 точках города. Пиротехническое шоу будет длиться 10 минут и начнется в 21:00. Всего планируется запустить 10 тысяч зарядов из 74 установок.