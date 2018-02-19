Челябинск

//Новости

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Сад и огород

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Общество 13+

В Челябинске появятся волонтеры по сопровождению особых детей

19 февраля 2018, 12:26 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В рамках социально ориентированного проекта "Шаг вперед" начались тренинги для студентов - волонтеров педагогического университета, которых готовят для сопровождения детей с нарушениями интеллекта в общеобразовательных учреждениях. Работу ведет Челябинская областная общественная организация помощи детям "Открытое сердце" при поддержке фонда президентских грантов.

Первый семинар со студентами был посвящен знакомству с современными технологиями включения детей с ограниченными возможностями здоровья на площадки общеобразовательных учреждений. Для этого в Москве и Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на -Дону, Волжске и Самаре используется технология "ресурсный класс". Когда у ребенка с инвалидностью вначале в ресурсном классе формируют учебное поведение и дают возможность снимать напряжение в зоне сенсорной разгрузки и только потом ребенок отправляется в обычный класс в сопровождении тьютора.

Ведущей семинара выступила председатель Челябинской областной общественной организации помощи детям "Открытое сердце" Елизавета Кириллова. Она рассказала будущим педагогам , что эффективное взаимодействие с детьми можно построить с помощью знаний в области прикладного анализа поведения, как педагог или волонтер-тьютор должен замотивировать ребенка на конструктивное общение, какие виды нежелательного поведения могут показывать дети и как помочь им научиться вести себя правильно в школе и дома. Кроме студентов на семинаре присутствовали и родители особых детей.

"Семинар прошел на одном дыхании. Видно было, с каким интересом и вниманием студенты воспринимают новую информацию. Для меня, как родителя, стало открытием, что работа тьютора - это не только сопровождение, но и аналитика: умение рассчитать, когда может произойти нежелательное поведение и грамотно его предупредить", - поделилась впечатлениями мама особого ребенка Ирина Девятайкина.

Следующие семинары для волонтеров состоятся на площадке министерства социальных отношений Челябинской области 20, 22 и 27 февраля, а затем будущие тьюторы познакомятся с детьми, которых они будут сопровождать в рамках проекта. Эту встречу готовят педагоги организации, которые с середины января вели тестирование детей и анкетирование родителей. Дальнейшее практическое взаимодействие детей и тьюторов будет идти спортивном лагере, который пройдет с 18 по 24 марта на площадке горнолыжного центра "Солнечная долина".

" Такая форма работы очень актуальна для всех участников проекта. Детям она необходима, чтобы закреплять повседневные навыки в присутствии разных людей, что очень важно для подготовки к школе. Для студентов такая практика тем, что они получат актуальные знания и навыки и научиться относится к особым детям толерантно в самом начале профессионального пути", - прокомментировала актуальность проекта его руководитель председатель Челябинской областной общественной организации помощи детям "Открытое сердце" Елизавета Кириллова.

Напомним, что реализация проекта "Шаг вперед" стала продолжением плановой работы по созданию психолого-педагогических условий в Челябинске по принятию детей с нарушениями интеллекта в общеобразовательной среде. Так, в 2017 году при поддержке администрации Челябинска организацией реализован проекта "Инклюзия без границ", в ходе которого такие условия были созданы в детским саду Челябинска № 40.

В настоящее время идет подготовка площадки ресурсного класса в общеобразовательной школе, составляющей которой является подготовка тьюторов. В дальнейшем лучшие студенты - волонтеры будут официально трудоустроены. Содействие в подборе будущих кадров оказывает Южно Уральский государственный гуманитарно педагогический университет.
Для реализации проекта будет направлено более 620 тысяч рублей, из которых полмиллиона рублей составляют средства, полученные организацией от Фонда президентских грантов в 2017 году, остальная часть суммы является собственным вкладом организации.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

СФ

Магомед Толбоев о главном виновнике гибели АН-148

Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

Анатолий Литовченко помог жителям поселка Зауральский вернуть дневной стационар

Анатолий Литовченко помог жителям поселка Зауральский вернуть дневной стационар 15:55

В поселке Зауральский близ Еманжелинска уже долгие годы нет дневного стационара. Для того, чтобы поставить укол или пройти медобследование, жителями приходилось ехать в город Еманжелинск. Депутат Госдумы Анатолий Литовченко выполнил наказ южноуральцев и помог вернуть в поселок столь необходимую медпомощь. >>
Новая волна команды «Трактор». Почему Артём Пеньковский будил родителей в 6 утра

Новая волна команды «Трактор». Почему Артём Пеньковский будил родителей в 6 утра 13:19

Продолжаем знакомство с молодыми игроками челябинского «Трактора», с теми, кто будет определять его игру в ближайшее время. >>
Праздник в Челябинске: «Масленицу выбираем, зиму провожаем!»

Праздник в Челябинске: «Масленицу выбираем, зиму провожаем!» 12:26

В субботу, 17 февраля, во всех парках города прошли праздничные программы с блинами, плясками, песнями и народными забавами. >>

В Челябинске появятся волонтеры по сопровождению особых детей 12:26

В рамках социально ориентированного проекта "Шаг вперед" начались тренинги для студентов - волонтеров педагогического университета, которых готовят для сопровождения детей с нарушениями интеллекта в общеобразовательных учреждениях. Работу ведет Челябинская областная общественная организация помощи детям "Открытое сердце" при поддержке фонда президентских грантов. >>

Челиндбанк укрепил позиции в сотне крупнейших банков России 09:24

По итогам 2017 года ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» вошел в топ-100 банков РФ по размеру активов, собственного капитала и прибыли. >>

В Челябинске вновь заработает клуб Rock&Blues 16.02 15:21

В каждом уважающем себя городе должен быть музыкальный клуб. А в каждом уважающем себя городе-миллионнике должен быть не один музыкальный клуб. Так как город Че себя уважает, в нём не один музыкальный клуб. Их много. Но мы обратим внимание на небезызвестный Rock&Blues берущий своё начало у не менее небезызвестного TaxiBlues. >>


РМК подвела итоги работы по развитию Карабаша за год 16.02 15:19

Сегодня, 16 февраля, на всероссийском инвестиционном форуме, который проходит в Сочи, РМК подвела итоги работы за минувший год. Напомним, что именно здесь год назад компания заключила соглашение о развитии этого города. >>

Челябинск ждёт VI Международный музыкальный фестиваль «Весенний beat» 16.02 15:19

С 29 марта по 9 апреля в Челябинске пройдёт VI Международный музыкальный фестиваль «Весенний beat». По традиции этот крупный культурный проект объединит разные направления искусства и музыки, пройдёт на нескольких концертных площадках. >>

«Территория бизнеса» стала призёром на всероссийском конкурсе 16.02 15:18

Челябинский проект «Территория Бизнеса» стал призером всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития России. Конкурс проводился Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

«Добрые сердца» помогут тяжелобольным детям Южного Урала 16.02 15:18

16 февраля в отеле Radisson Blu состоится V Ежегодный благотворительный вечер «Добрые сердца», его организует фонд «Родная». Героями вечера стали три тяжелобольных ребенка Соня, Данис и Вика, которые в первую очередь получат поддержку из средств, собранных общими усилиями на мероприятии. >>
РМК поделилась опытом повышения эффективности соцпрограмм

РМК поделилась опытом повышения эффективности соцпрограмм 16.02 13:29

Русская медная компания на примере Карабаша поделилась опытом повышения эффективности социальных программ. Об этом сотрудники компании рассказали в рамках проходящего в Сочи Российского инвестиционного форума. >>
РМК представила передовой проект ликвидации экологического ущерба

РМК представила передовой проект ликвидации экологического ущерба 16.02 13:29

На проходящем в эти дни в Сочи Всероссийском инвестфоруме Русская медная компания представила свой передовой проект ликвидации накопленного экологического ущерба. Эксперты компании предложили направлять хвосты производства от будущего Томинского ГОКа для запечатывания самой большой ямы Европы - Коркинского угольного разреза. >>
В поселке Новосинеглазово отремонтируют Дворец культуры

В поселке Новосинеглазово отремонтируют Дворец культуры 15.02 15:48

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко помог найти средства на модернизацию в поселке Новосинеглазово местного Дворца культуры. На эти цели из бюджета региона направят 10 миллионов рублей. >>
Южноуральские тайбоксеры ведут активную подготовку к боям в клетке

Южноуральские тайбоксеры ведут активную подготовку к боям в клетке 15.02 15:47

24 февраля арена «Трактор» в Челябинске примет две дюжины бойцов, которые сразятся в клетке. На шоу приглашен Майк Тайсон. >>
В РМК первым вице-президентом стал Олег Сиенко

В РМК первым вице-президентом стал Олег Сиенко 15.02 13:51

В РМК сменился один из руководителей, который напрямую отвечает за связи с федеральным правительством. Вице-президентом компании стал бывший гендиректор Уралвагонзавода Олег Сиенко. >>

//Новости ADWILE

О чем РМК расскажет на инвестфоруме в Сочи? 14.02 17:46

В эти дни, 15 и 16 февраля, в Сочи пройдет Всероссийский инвестфорум. Русская медная компания представит на нем собственный положительный опыт реализации социальных программ и бережного отношения к окружающей среде. >>
Вип-персоны выступят на благотворительном вечере «Добрые сердца»

Вип-персоны выступят на благотворительном вечере «Добрые сердца» 14.02 15:31

V Ежегодный благотворительный вечер «Добрые сердца» в поддержку тяжелобольных детей пройдет 16 февраля в отеле Radisson blu. Ключевой частью мероприятия станет концерт с участием южноуральских политиков и бизнесменов. Организаторы, фонд «Родная», уже анонсировал четыре концертных номера. >>
Жители поселка Роза поблагодарили Анатолия Литовченко за помощь

Жители поселка Роза поблагодарили Анатолия Литовченко за помощь 13.02 16:40

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко получил коллективное обращение от жителей поселка Роза. По их словам, уже много лет он пытаются бороться с шумом и драками, которые происходят в местном кафе-баре «Бейлиз». Парламентарий вмешался в ситуацию и помог закрыть злачное место. >>

Кого в Челябинске бесплатно угостили пряниками? 13.02 15:10

В международный день пирожных в Челябинске прошла необычная акция. В этот день детей с ограниченными возможностями здоровья в кинотеатре «Знамя» угощали пряниками. Организаторам этого непривычного мероприятия выступила Челябинская областная общественная организация помощи детям «Открытое сердце». >>

Работа налоговой полиции не помешала вести бизнес в регионах 13.02 08:40

В Санкт- Петербурге подвели итоги работы налоговой полиции за минувший год. Оказалось, что объемы нарушений налогового законодательства в 2017 году стали почти на треть ниже, чем в позапрошлом году – 133 против 166. При этом размеры налогов не помешали вести предпринимательскую деятельность. >>
Юные хоккеисты побывали в гостях у «Трактора»

Юные хоккеисты побывали в гостях у «Трактора» 12.02 16:41

В олимпийскую паузу ХК «Трактор» продолжает радовать своих болельщиков интересными мероприятиями. Традиционную экскурсию «Трактор Day» в этот раз посетили юные хоккеисты спортивной школы «Сигнал». >>

//Новости партнеров

В Челябинске начался конкурс на лучшую экономическую концепцию

В Челябинске начался конкурс на лучшую экономическую концепцию 12.02 13:21

В столице Южного Урала стартовал молодежный конкурс на лучший стратегический экономический проект. Состязание проводится в рамках единого экономического пространства Центральной Азии. >>

Коркинский разрез будет ликвидирован в четыре этапа 11.02 21:31

На минувшей неделе в рамках круглого стола, который прошел в Общественной палате региона, РМК представила подробный проект рекультивации Коркинского угольного разреза. Это позволит максимально эффективно и безопасно одну из главных экологических проблем региона. >>

РМК отказалась от гидрометаллургии и хвостохранилища на Томинском ГОКе 09.02 15:14

Сегодня, 9 февраля, на круглом столе в Общественной палате Южного Урала вице-президент по правовым вопросам, корпоративным отношениям и спецпроектам РМК Олег Медведев рассказал о том, что РМК возвращает 900 гектаров земли государству и отказывается от гидрометаллургии. >>
Майк Тайсон приедет зрителем на бои в клетке в Челябинск и проведет тренировки

Майк Тайсон приедет зрителем на бои в клетке в Челябинск и проведет тренировки 09.02 14:49

Известный во всем мире боксер Майк Тайсон приедет 24 февраля в столицу Южного Урала. Его пригласила компания «РМК Боксинг Промоушен» в качестве почетного гостя на состязание двенадцати пар лучших бойцов в клетке. Мероприятие проходит при поддержке губернатора региона Бориса Дубровского. >>

Южноуральцам предлагают обсудить строительство двух цехов Томинского ГОКа 09.02 14:13

Цех по производству и цех по транспортировке закладочного материала планируют построить на территории Томинского горно-обогатительного комбината. Специалисты РМК приглашают южноуральцев принять участие в общественном обсуждении предварительного варианта оценки воздействия на окружающую среду этих зданий. >>
Новая волна команды «Трактор»

Новая волна команды «Трактор» 09.02 13:52

Какие эмоции испытал Марсель Шолохов от первого гола в КХЛ и как разозлить стокилограммового соперника. Продолжаем знакомство с молодыми игроками челябинского «Трактора», с теми, кто будет определять его игру в ближайшее время. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры