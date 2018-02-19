В Челябинске появятся волонтеры по сопровождению особых детей

В рамках социально ориентированного проекта "Шаг вперед" начались тренинги для студентов - волонтеров педагогического университета, которых готовят для сопровождения детей с нарушениями интеллекта в общеобразовательных учреждениях. Работу ведет Челябинская областная общественная организация помощи детям "Открытое сердце" при поддержке фонда президентских грантов.

Первый семинар со студентами был посвящен знакомству с современными технологиями включения детей с ограниченными возможностями здоровья на площадки общеобразовательных учреждений. Для этого в Москве и Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на -Дону, Волжске и Самаре используется технология "ресурсный класс". Когда у ребенка с инвалидностью вначале в ресурсном классе формируют учебное поведение и дают возможность снимать напряжение в зоне сенсорной разгрузки и только потом ребенок отправляется в обычный класс в сопровождении тьютора.

Ведущей семинара выступила председатель Челябинской областной общественной организации помощи детям "Открытое сердце" Елизавета Кириллова. Она рассказала будущим педагогам , что эффективное взаимодействие с детьми можно построить с помощью знаний в области прикладного анализа поведения, как педагог или волонтер-тьютор должен замотивировать ребенка на конструктивное общение, какие виды нежелательного поведения могут показывать дети и как помочь им научиться вести себя правильно в школе и дома. Кроме студентов на семинаре присутствовали и родители особых детей.

"Семинар прошел на одном дыхании. Видно было, с каким интересом и вниманием студенты воспринимают новую информацию. Для меня, как родителя, стало открытием, что работа тьютора - это не только сопровождение, но и аналитика: умение рассчитать, когда может произойти нежелательное поведение и грамотно его предупредить", - поделилась впечатлениями мама особого ребенка Ирина Девятайкина.

Следующие семинары для волонтеров состоятся на площадке министерства социальных отношений Челябинской области 20, 22 и 27 февраля, а затем будущие тьюторы познакомятся с детьми, которых они будут сопровождать в рамках проекта. Эту встречу готовят педагоги организации, которые с середины января вели тестирование детей и анкетирование родителей. Дальнейшее практическое взаимодействие детей и тьюторов будет идти спортивном лагере, который пройдет с 18 по 24 марта на площадке горнолыжного центра "Солнечная долина".

" Такая форма работы очень актуальна для всех участников проекта. Детям она необходима, чтобы закреплять повседневные навыки в присутствии разных людей, что очень важно для подготовки к школе. Для студентов такая практика тем, что они получат актуальные знания и навыки и научиться относится к особым детям толерантно в самом начале профессионального пути", - прокомментировала актуальность проекта его руководитель председатель Челябинской областной общественной организации помощи детям "Открытое сердце" Елизавета Кириллова.

Напомним, что реализация проекта "Шаг вперед" стала продолжением плановой работы по созданию психолого-педагогических условий в Челябинске по принятию детей с нарушениями интеллекта в общеобразовательной среде. Так, в 2017 году при поддержке администрации Челябинска организацией реализован проекта "Инклюзия без границ", в ходе которого такие условия были созданы в детским саду Челябинска № 40.

В настоящее время идет подготовка площадки ресурсного класса в общеобразовательной школе, составляющей которой является подготовка тьюторов. В дальнейшем лучшие студенты - волонтеры будут официально трудоустроены. Содействие в подборе будущих кадров оказывает Южно Уральский государственный гуманитарно педагогический университет.

Для реализации проекта будет направлено более 620 тысяч рублей, из которых полмиллиона рублей составляют средства, полученные организацией от Фонда президентских грантов в 2017 году, остальная часть суммы является собственным вкладом организации.