В России начнет вещание первый студенческий телеканал

Студенческий телеканал начнет вещание 25 февраля. Особенность телеканала заключается в том, что контент будут производить сами студенты, это возможность для молодых медийщиков выйти на новый профессиональный уровень.

Ключевыми темами станут образовательный процесс, участие в молодежной политике и освещение различных студенческих инициатив. Планируется показ информационных, документальных, просветительских программ, ток-шоу и интервью.

Студенческий телеканал России создается для того, чтобы молодежь могла формировать активную гражданскую позицию, совершенствовать журналистику и повышать качество медиаконтента в вузах, сообщает пресс-служба Международной ассоциации студенческого телевидения (МАСТ).