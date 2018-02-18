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В России начнет вещание первый студенческий телеканал

18 февраля 2018, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

В России начнет вещание первый студенческий телеканал
pixabay.com

Студенческий телеканал начнет вещание 25 февраля. Особенность телеканала заключается в том, что контент будут производить сами студенты, это возможность для молодых медийщиков выйти на новый профессиональный уровень.

Ключевыми темами станут образовательный процесс, участие в молодежной политике и освещение различных студенческих инициатив. Планируется показ информационных, документальных, просветительских программ, ток-шоу и интервью.

Студенческий телеканал России создается для того, чтобы молодежь могла формировать активную гражданскую позицию, совершенствовать журналистику и повышать качество медиаконтента в вузах, сообщает пресс-служба Международной ассоциации студенческого телевидения (МАСТ).

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В Иране потерпел крушение пассажирский самолет, могут быть выжившие

В Иране пассажирский самолет потерпел крушение в районе города Семиром в провинции Исфахан.На борту самолета, выполнявшего рейс Тегеран — Ясудж, находились от 60 до 100 человек.

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В России начнет вещание первый студенческий телеканал

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Кадыров прокомментировал стрельбу в Кизляре

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Под Липецком неадекватный мужчина убил свою жену и 14-летнюю дочь

Трупы 47-летней женщины и ее 14-летней дочери нашли в доме в селе Черёмушки Липецкого района. Женщина работала санитаркой в районной больнице, а девочка училась в старших классах в школе села Боринское.

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В РПЦ заявили, что церковь способна вернуть геям традиционную ориентацию

В РПЦ заявили, что церковь способна вернуть геям традиционную ориентацию

Пастырский опыт работы с геями доказывает, что воцерковление помогает им вернуться к традиционной ориентации, сообщил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

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Руководство Федерации керлинга уйдет в отставку при наличии мельдония у атлета

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В Совфеде считают, что стрельба в Кизляре могла быть хорошо спланирована

Нападение на жителей Кизляра могло быть хорошо спланированной акцией, направленной на дестабилизацию региона, предположила первый зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

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Благодаря Google Maps в Аризоне исследователи обнаружили большое НЛО

Благодаря Google Maps в Аризоне исследователи обнаружили большое НЛО

Энтузиасты с помощью сервиса Google Maps обнаружили в штате Аризона НЛО. Огромный корабль пришельцев скрывался среди пустынной горы, но его заметили спутники из космоса.

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В Балашихе крыша автостоянки рухнула на автомобили

В Балашихе крыша автостоянки рухнула на автомобили

Крыша автомобильного ангара на Рождественской улице в Балашихе обрушилась под весом выпавшего снега. Кровля обвалилась и придавила стоявшие внутри автомобили, повреждения получили два десятка машин.

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Депутат не видит связи между стрельбой в Кизляре и межнациональной рознью

Депутат не видит связи между стрельбой в Кизляре и межнациональной рознью

Глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов ("Единая Россия")считает, что страшное происшествие в Кизляре ни коим образом не связано с межнациональными отношениями.

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В Израиле раскрыли план покушения на министра обороны Либермана

В Израиле раскрыли план покушения на министра обороны Либермана

Израильские силовики предотвратили покушение на министра обороны Авигдора Либермана. Армия обороны и полиция Израиля раскрыли деятельность ячейки "Исламского джихада" (запрещено в РФ), членов которой вербовали в Вифлееме.

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Жанна Эппле опубликовала фото с недавно родившимся внуком

Жанна Эппле опубликовала фото с недавно родившимся внуком

В семье Жанны Эппле произошло радостное событие: старший сын актрисы Потап и его жена Ангелина стали родителями. Недавно в Instagram актрисы появилась фотография с новорожденным внуком.

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Байкера из "Ночных волков" не пустили на Украину

Байкера из "Ночных волков" не пустили на Украину

Российского байкера из мотоклуба «Ночные волки» по прозвищу Водяной, прибывшего в киевский аэропорт Борисполь, «развернули» сразу, как только выяснилось, что он является активным участником российской ассоциации байкеров.

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Электричка сбила ребенка, катающегося с горки в Москве

Электричка сбила ребенка, катающегося с горки в Москве

На Рижском направлении Московской железной дороги чудом удалось выжить ребенку, который сегодня днем вылетел на пути с железнодорожной насыпи. По предварительной информации, он там катался с горки.

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Личность кизлярского стрелка установлена

Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, который расстрелял людей возле церкви в дагестанском Кизляре, им оказался местный житель, сообщили в Следственном комитете.

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Ди Каприо поделился впечатлениями о морозах в Якутии

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Синоптики рассказали, когда москвичам ждать весны

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В Кизляре мужчина открыл стрельбу по людям, празднующим Масленицу

В Кизляре мужчина открыл стрельбу по людям, празднующим Масленицу

Мужчина устроил стрельбу по толпе во время празднования Масленицы в дагестанском Кизляре. Погибли 4 человека, еще пятеро ранены. Преступник был ликвидирован. Стрельба велась из охотничьего ружья.

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Крушельницкий объяснил, как в его пробе могло оказаться запрещённое вещество

Крушельницкий объяснил, как в его пробе могло оказаться запрещённое вещество

Александр Крушельницкий, завоевавший бронзовую медаль в дабл-миксте в дуэте с Анастасией Брызгаловой на Олимпиаде в Пхёнчхане, объяснил официальным лицам, как в его допинг-пробе могло оказаться запрещённое вещество.

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Денис Гольцов: "Моя задача - вернуться на победную серию"

25 февраля российский супертяжеловес Денис Гольцов проведет бой против болгарского бойца Атанаса Джамбазова. Поединок пройдет в Екатеринбурге и станет вторым главным событием на турнире Russian Cagefighting Championship.

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МОК сделал заявление по поводу допингового скандала с участием спортсмена РФ

МОК сделал заявление по поводу допингового скандала с участием спортсмена РФ

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с официальным заявлением относительно информации о допинге в сборной Российской Федерации на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

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СМИ: арестованный во Франции Керимов договорился о покупке банка «Возрождение»

СМИ: арестованный во Франции Керимов договорился о покупке банка «Возрождение»

Российский сенатор от Дагестана и бизнесмен Сулейман Керимов договорился о покупке банка «Возрождение» с братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. Условия сделки неизвестны.

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Лукашенко рассказал о последствиях украинского конфликта для Белоруссии

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