В РПЦ заявили, что церковь способна вернуть геям традиционную ориентацию

Пастырский опыт работы с геями доказывает, что воцерковление помогает им вернуться к традиционной ориентации, сообщил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Священнослужитель отметил в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24", что человек может либо совсем избавиться от этого, либо построить свою жизнь так, чтобы это не мешало ему стать семьянином.

Митрополит напомнил о трудах ученых, которые утверждают, что сексуальная ориентация человека формируется под воздействием внешних факторов, а не определяется с самого рождения.

Он также выступил против усыновления детей однополыми парами и легализации однополых браков.