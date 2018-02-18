У православных с 19 февраля начинается Великий пост

У православных верующих с 19 февраля начинается Великий пост. В воскресенье, 18 февраля, завершается Масленица – Сырная неделя, последняя подготовительная седмица перед началом Великого поста.

Прощеное воскресенье – день заговенья, когда верующим еще можно употреблять пищу животного происхождения, но уже без мяса, а также умеренно гулять и веселиться.

Великий пост – центральный во всех исторических церквях, и главная цель его – подготовка христиан к двум главным событиям в жизни Спасителя – Страстной седмице и следующему за ней Светлому Христову Воскресению. Он был установлен более тысячи лет назад в память о сорокадневном посте Господа Иисуса Христа в пустыне перед Его выходом на проповедь Евангелия.

Еще Великий пост называют Святой Четыредесятницей, он самый строгий и длительный из всех постов. В православной традиции пост длится шесть недель с присоединением Страстной седмицы, всего 49 дней, наиболее строгие недели в нем – первая и Страстная.

С понедельника по четверг первой недели Великого поста за вечерним богослужением читается Великий (Покаянный) канон святителя Андрея Критского, гениального византийского гимнографа.

Последней неделе Великого поста предшествует праздник Входа Господня в Иерусалим. На Страстной седмице вспоминаются последние земные дни Господа и Его страсти. Завершается Великий пост празднованием Пасхи Христовой – Светлым Христовым Воскресением.

Ну а сегодня Прощеное воскресенье – день, когда принято просить прощения у своих близких и всех окружающих за вольные и невольные обиды, чтобы христианин мог вступить в длительный период поста с мирным сердцем.