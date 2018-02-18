Московские аэропорты отменяют рейсы из-за плохой погоды

Московские аэропорты в воскресенье, 18 февраля, отменяют рейсы из-за плохой погоды. По данным сервиса «Яндекс. Расписания» на 12:20, к этому времени в аэропорту Внуково отменено 2 рейса, задержано 2, в Домодедово – 10 рейсов задержано, 13 отменено, в Шереметьево – 10 рейсов задержано.

Накануне МЧС сообщило, что ночью и утром 18 февраля в Москве и области ожидается сильный снег с порывистым ветром и образование гололедицы. Температура при этом будет в районе -3-6 градусов.

Синоптики добавляют к этому, что из-за неустойчивого магнитного поля сегодня возможны колебания самочувствия у метеозависимых людей, и рекомендуют внимательней отнестись к своему состоянию.