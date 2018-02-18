Выживших в крушении иранского самолета не оказалось

Пассажирский лайнер ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший внутренний рейс Тегеран – Ясудж, потерпел крушение в центральной части Ирана. На борту находилось 66 человек, все погибли.

«Среди погибших 6 членов экипажа и 60 пассажиров, в том числе один ребенок», - отмечает РИА Новости. Катастрофа произошла в районе города Семиром иранской провинции Исфахан.

По некоторым данным, лайнер врезался в гору.

Очевидцы сообщили, что видели, как самолет пытался совершить экстренную посадку. На месте трагедии сейчас работают специальные службы. Представитель авиакомпании Aseman Airlines заявил, что, по предварительной версии, причиной авиакатастрофы могли стать атмосферные условия.

Посольство России в Тегеране выясняет, не было ли на борту погибшего лайнера российских граждан.