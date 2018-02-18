В Крыму на Курултае мусульман решили взыскать с Германии ущерб за годы войны

Внеочередной Курултай мусульман Крыма принял решение инициировать процесс взыскания с Германии ущерба, нанесенного Крыму немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

За этот вопрос на съезде проголосовало большинство участников, пишет «Крыминформ».

«Принято решение об инициировании процесса истребования компенсации ущерба, нанесенного жителям Крыма и, в частности, крымско-татарскому народу в годы немецко-фашистской оккупации, когда было сожжено 127 крымских сел», – говорится в документах Курултая, пишут "Аргументы недели - Крым".

По словам депутата Госдумы Руслана БАЛЬБЕКА, в Духовное управление мусульман Крыма неоднократно поступали предложения от крымских татар о необходимости поднять перед МИДом России вопрос о взыскании ущерба за годы войны с Германией.

В заявлении также сказано, что по поручению делегатов Курултая будет создана рабочая группа специалистов для подготовки, оформления и дальнейшей передачи документов, подлежащих представлению Федеративной Республике Германия о возмещении ущерба и компенсации вреда.