В Иране потерпел крушение пассажирский самолет, могут быть выжившие

В Иране пассажирский самолет потерпел крушение в районе города Семиром в провинции Исфахан.На борту самолета, выполнявшего рейс Тегеран — Ясудж, находились от 60 до 100 человек.

Предположительно, несколько человек могли выжить. По данным телеканала Press TV, несколько очевидцев видели, как самолет пытался совершить экстренную посадку. На месте авиакатастрофы сейчас работают экстренные службы.

Самолет DHC-8-200 авиакомпании "Аврора" в аэропорту Южно-Сахалинска сегодня утром задел крылом столб освещения вне взлетной полосы. Рейс в японский город Саппоро выполнен на другом самолете в 13:44 по местному времени (05:44 мск)