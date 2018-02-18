В Петербурге у инкассатора вырвали полмиллиона рублей

Нападение на директора небольшой фирмы было совершено 16 февраля около 15 часов у дома номер 76 по Большому Сампсониевскому проспекту, где расположен офис одного из банков.

За три часа до этого 41-летний бизнесмен произвел инкассацию платежных терминалов по нескольким адресам, собрав 480 000 рублей. Когда предприниматель подъехал к банку и вынимал пакет с деньгами из багажника, он услышал крик и увидел двух мужчин, бегущих в его сторону. Директор бросился от них бежать по Кантемировской улице, но в этот момент один из преследователей толкнул его в спину и сбил с ног. Второй преступник подобрал выпавший пакет, а когда бизнесмен попытался отобрать у разбойника деньги, распылил ему в лицо газ из баллончика.

Преступники сели в автомобиль Mazda и уехали в сторону Кантемировской улицы. Потерпевший разглядел в госзнаках цифры: 057 или 054. По заявлению проводится проверка.

(По материалам сайтов 78.ru piter-news.net}