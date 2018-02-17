"Наглый песец" вернулся к рыбаку с Ямала за рыбой с подружкой

В середине января рыбаку удалось снять на видео хитрого песца, который украл его улов. Животное долго бродило возле лунки, не решаясь схватить мойву. Пытаясь его отогнать, мужчина покрикивал: "Лунка моя, рыба моя". Видео, как лиса выпросила у рыбака во Владивостоке весь улов

Но потом сжалился и разрешил песцу забрать улов. Дикий песец стал звездой YouTube.

Теперь автор ролика – тот самый рыбак Ильдар Биктимиров — опубликовал на YouTube видео с продолжением истории.

Песец, которого он назвал Пушок, вновь пришел к уже известному ему месту клева. Но на этот раз уже не один. Он привел с собой подругу — лису. «Дружок, ты в курсе, что стал звездой YouTube? Идем кормиться, мы тебе тут рыбы привезли, два мешка, а то все беспокоятся, звезда наша голодная», - сжалился рыбак. Биктимиров дал рыбы и песцу, и лисице, хотя последняя побоялась подходить слишком близко. Пушок, напротив, ничего не боялся и даже попытался залезть на снегоход рыбака.