Российский космонавт опубликовал фото исчезающего моря

Фото катастрофически обмелевшего Аральского моря, расположенного между Узбекистаном и Казахстаном, сделал с орбиты Земли российский космонавт Антон Шкаплеров. Снимок он выложил в социальную сеть Instagram.

Казахстанский Арал традиционно называют морем из-за его размеров, но на самом деле оно является соленым озером. Во второй половине XX века Аральское море начало резко сокращаться в размере.

Шкаплеров выразил сожаление, что уровень моря в водоеме катастрофически опустился.

"Море, безусловно, жаль, но какая красота! Спасибо огромное за ваши снимки!" - поблагодарили фолловеры автора публикации. "Вот чем заканчивается желание повернуть реки вспять... катастрофические масштабы", - написал один из комментаторов.