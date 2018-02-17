Как кот премьера Британии устроил драку с котом из МИДа

Вчера в резиденции премьер-министра Великобритании произошла драка кота Ларри, 7 лет проживающего в офисе Терезы Мэй, и его «коллеги» Палмерстона из МИД. Интернет-сообщество назвало кошачий поединок «метаморфозой Brexit».

После драки питомцев на земле остался именно ошейник Ларри, из чего можно сделать вывод, что он проиграл. Как пишут журналисты, такие стычки происходят регулярно, что с большим удовольствием тиражируют британские таблоиды.

«Это метафора нынешнего состояния британской политики», - написала журналистка Хелен Макнот, а ее коллега Лиз Джарвис сопроводила запись хэштегом #BrexitMetaphor.

Фото опубликовал журналист телеканала ITV Ник Дикстон.