На трассе в Крыму в аварии погибли 7 человек

В Ленинском районе произошло ДТП с участием трех грузовых и одного легкового автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Около 19:40 на 367 километре трассы Джанкой-Феодосия-Керчь при повороте на поселок Ленинское произошло ДТП с участием четырех автомобилей — ВАЗ-2105 и три грузовика, сообщают "Аргументы недели - Крым".

По предварительным данным, в ДТП погибли 7 человек, в том числе несколько малолетних детей, подросток и водитель одного из грузовиков. Шофер еще одной фуры госпитализирован.

На месте аварии произошло возгорание. В ликвидации последствий происшествия были задействованы 26 человек и 9 единиц техники. Спасатели также перекрыли движение на трассе. Одна фура сгорела полностью, еще одна — частично.