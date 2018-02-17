Девочка погибла под Саратовом, врезавшись на ледянке в дерево

В субботу, 17 февраля, под Саратовом произошла трагедия на горке. В СК отметили, что 11-летняя школьница отправилась кататься на ледянках на окраину города Калининска вместе с членами своей семьи.

В ходе одного из спусков с горки ребенок столкнулся с деревом. На место незамедлительно вызвали "скорую помощь". Как уточняет РИА "Новости", девочка получила травмы, несовместимые с жизнью, вследствие чего она скончалась в машине медиков.

По факту случившегося в настоящий момент проводится проверка. Следователи рекомендуют родителям внимательно наблюдать за тем, насколько безопасными являются площадки для зимних игр и развлечений, поскольку нередко они бывают травмоопасными.