Феодосиец замуровал пенсионерку в собственном доме

Домовладелец в Феодосии бетонным забором заблокировал пенсионерку в собственном доме, а другим соседям отрезал доступ к их жилью.

Как сообщили в пресс-службе депутата Госдумы от Крыма Андрея КОЗЕНКО, которому пришлось обращаться в республиканскую прокуратуру для решения проблемы, женщина оказалась замурованной в собственном доме после того, как соседний участок перешел к новому владельцу, а тот, в свою очередь, разместил на нем бетонный забор, пишут "Аргументы недели".

«Вход и выход для жителей смежных домовладений оказался полностью перекрыт. Ситуация, конечно, вопиющая. После прокурорских проверок, депутатских запросов выяснилось, что новый хозяин имеет все права на участок. Но в результате бездумных действий по установке забора пострадали сразу две семьи», – рассказал КОЗЕНКО.

После разбирательств прокуратура Феодосии вынесла предписание о демонтаже забора. Исполнение предписания должна обеспечить администрация Феодосии, которая, по словам депутата, не торопится это делать.

«Есть предписание прокуратуры, есть люди, которые действительно не могут самостоятельно решить проблему. Решение вопроса о беспрепятственном проходе – это прямая обязанность феодосийской администрации. Сейчас больше похоже на то, что они либо кого-то «крышуют», либо просто саботируют исполнение предписания», – подчеркнул КОЗЕНКО.

Он добавил, что уже направил запрос в республиканскую прокуратуру о неисполнении соответствующего предписания.