Школьный автобус попал в ДТП в Ленинградской области

В Лужском районе Ленинградской области в субботу, 17 февраля, в ДТП попал школьный автобус. Транспортное средство с детьми в салоне следовало в Санкт-Петербург из Пскова, когда случилась авария.

Источник в экстренных службах региона отметил, что дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано на 118-м километре федеральной автодороги Р-23 "Псков". Уточняется, что автобус, в котором находился 21 ребенок и 8 взрослых, съехал в кювет.

Как передает РИА "Новости", травмы получил один из сопровождающих. Детей временно разместили в гостинице "Луга", за ними уже едет резервный автобус. Информации о причинах аварии пока не поступало.