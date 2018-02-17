За рецидивы опасного вождения могут начать лишать прав

За повторные случаи опасного вождения российских автомобилистов могут начать лишать прав. Соответствующие поправки в законодательство намерен подготовить первый зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

По словам политика, состоялось заседание рабочей группы, в рамках которого было решено ввести соответствующие санкции. Повтором опасной езды будет считаться такое же правонарушение до истечения года с момента постановления о штрафе, передает ТАСС.

Лысаков заявил, что затягивать с этим власти не намерены, вследствие чего законопроект будет принят Государственной Думой уже в марте текущего года.