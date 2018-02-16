Поезд задерживается на одном из направлений МЖД после травмирования пешехода

Вечером в пятницу, 16 февраля, на Савеловском направлении Московской железной дороги задерживается движение поезда. Согласно последней информации, это произошло из-за травмирования пешехода.

В пресс-служба ОАО "Центральная ППК" подчеркнули, что речь идет об электропоезде под номером 6626, который следовал в Лобню из столицы. Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", транспортное средство в настоящий момент отстает от графика на сорок минут.

Предполагается, что поезд травмировал человека, пересекавшего железнодорожное полотно в неположенном месте. Эти данные сейчас уточняются. Информации о состоянии пострадавшего пока нет.