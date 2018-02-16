В Самаре решат вопрос о переносе мемориальной стены

Жители Самары могут проголосовать за или против одной из достопримечательностей города. Речь о мемориальной стене на площади Славы, передает ОТР.

Ее построили в 2015 году по решению властей без согласования с горожанами. В результате мемориал перекрыл вид на Волгу, и самарцы потребовали перенести сооружение. Через некоторое время возле него появилась смотровая площадка, но споры среди жителей не утихают до сих пор.

Жители Самары:

- Чистый склон мне намного больше нравился. По крайней мере, он не мешал смотреть Волгу. Эта стена - ну, по-моему, просто безобразие.

- Конечно, мне больше нравилось, когда лужок, цветочки на нем. Но здесь информация полезная, дети подходят, читают. Тоже есть польза.

Для голосования самарские власти запустили интернет-портал с двумя вариантами ответов - оставить все как есть или сделать стену ниже. Последнее предложение пока лидирует. Результаты должны объявить в середине марта.