В Самаре решат вопрос о переносе мемориальной стены
16 февраля 2018, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]
Жители Самары могут проголосовать за или против одной из достопримечательностей города. Речь о мемориальной стене на площади Славы, передает ОТР.
Ее построили в 2015 году по решению властей без согласования с горожанами. В результате мемориал перекрыл вид на Волгу, и самарцы потребовали перенести сооружение. Через некоторое время возле него появилась смотровая площадка, но споры среди жителей не утихают до сих пор.
Жители Самары:
- Чистый склон мне намного больше нравился. По крайней мере, он не мешал смотреть Волгу. Эта стена - ну, по-моему, просто безобразие.
- Конечно, мне больше нравилось, когда лужок, цветочки на нем. Но здесь информация полезная, дети подходят, читают. Тоже есть польза.
Для голосования самарские власти запустили интернет-портал с двумя вариантами ответов - оставить все как есть или сделать стену ниже. Последнее предложение пока лидирует. Результаты должны объявить в середине марта.