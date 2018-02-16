Исковое заявление к Лолите принято, но оставлено судом Крыма без движения

Исковое заявление принято, но оставлено судом без движения. Мотивы такого отношения к заявителю не известны.

Концертный директор Лолиты рассказал «Аргументам недели – Крым», что сегодняшний иск был для них неожиданностью. Заявителя в окружении певицы называют аферистом, которого, по их информации, разыскивает полиция.

«К сожалению, от его действий пострадал спонсор наших тогдашних выступлений в Крыму – он тоже не понимает до сих пор что случилось и не может найти организатора», – рассказал директор, пишут "Аргументы недели - Крым".

Напомним, что летнее выступление Лолиты сорвалось неожиданно – певица с коллективом приехала в аэропорт для вылета в Крым и там узнала, что организатор без объяснения причин аннулировал билеты.

Вчера он подал на Лолиту в суд, требуя вернуть шесть миллионов, якобы потраченных на организацию тогдашнего тура, рублей.